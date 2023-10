Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianul Ionuț Marin (Mota), pictor și sculptor in metal, este creatorul trofeelor festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”. Buzoienii l-au vazut pe scena Teatrului „George Ciprian” cu trofeele, dar l-au mai intalnit și la prima ediție a Simpozionului Internațional de Sculptura din Buzau, 2022 (Buzau…

- In data de 18 octombrie, polițiștii Secției poliție rurala Smeeni au identificat principalii banuiți in cazul unei infracțiuni de abuz de incredere. Sesizarea a fost facuta in data de 9 octombrie de catre un barbat , care a menționat ca pe o strada din Glodeanu Sarat se afla o mașina abandonata. In…

- Au fost stabiliți caștigatorii primei ediții a Festivalului de fotografie ”Casian Margineanțu”, eveniment organizat de Asociația Ghidul Banatului cu sprijinul Primariei Lugoj și cu susținerea publicațiilor Redeșteptarea și Lugojeanul și a Cercului Militar din Lugoj. Festivalul, creat in memoria…

- Cu dragoste pentru publicul din Buzau și pentru teatrul de aici, regizorul buzoian Vlad Trifaș „a batut gongul” care deschide ediția cu numarul 10, ediție aniversara, a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”. In calitate de director al festivalului, alaturi de directoarea Teatrului „George Ciprian”,…

- 70 de creatori, tineri artiști, vor urca pe scena Teatrului „George Ciprian”, intre 14 și 21 octombrie. Ii vom regasi in cele mai apreciate spectacole din stagiunea curenta, care au fost selectate sa faca parte din ediția cu numarul zece a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”. Sunt spectacole care…

- Cea de-a X-a ediție a Festivalului „Saptamana Teatrului Tanar”- festivalul tinerilor artiști, va incepe sambata, 14 octombrie, la Teatrul „George Ciprian”. Evenimentul cuprinde și spctacole pentru cei mici, dar și pentru cei mari, in fiecare zi, pana pe 21 octombrie. Spectacolul cu care debuteaza…

- Au fost desemnați caștigatorii celei de-a opta ediții a competiției Buzau International Film Festival, care a avut loc in cadrul Buzau International Arts Festival. A fost o saptamana plina de filme de calitate, din toata Europa, care au provocat, emoționat și inspirat. Publicul a urmarit 45 de filme…

- Dupa o greșeala inexplicabila a organizatorilor Festivalului „Mihaela Runceanu – PENTRU VOI, MUGURI NOI” – ediția a X-a, 2023”, care au pierdut-o intr-un mod misterios din listele de concurs pe Alexandra Gheorghe, eleva in clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala nr. 11 Buzau, aceasta a intrat, in sfarșit,…