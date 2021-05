Au fost descoperite genele vulnerabile la coronavirus

Oamenii de știința de la The University of British Columbia au descoperit ca anumite variații ale genei ABO pot crește semnificativ riscul de imbolnavire cu COVID-19 atunci cind coronavirusul SARS-CoV-2 nimerește in organism. Cercetatorii și-au prezentat concluziile la conferința ATS 2021. Despre acest lucru s-a anunțat intr-un comunicat de presa pe MedicalXpress. Cercetatorii au combinat in