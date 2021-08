Stiri pe aceeasi tema

- Conform autoritatilor de sanatate publica, ambele focare de la Galati sunt in familii. 6 cazuri de COVID-19 au fost raportate in municipiul Galati, iar alte 4 in localitatea Cavadinesti.In focarul din oras, imbolnavirea s-a produs dupa ce doua persoane din Bucuresti au venit in vizita la rudele din…

- Directia de Sanatate Publica Galati anunta primele doua focare de coronavirus din judet de la debutul celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, potrivit news.ro. Conform autoritatilor de sanatate publica, ambele focare de la Galati sunt in familii. 6 cazuri de COVID-19 au fost raportate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a confirmat doua noi cazuri de infectare cu tulpina Delta, ridicand la patru numarul persoanelor infectate cu aceasta varianta a virusului SARS-CoV-2, informeaza, miercuri, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre doua femei de 84 de ani,…

- 541 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 la nivel national. La Constanta, au fost confirmate 27 de cazuri noi. Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.088.594 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.050.600 de pacienti…

- Doar 33 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid – 19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei. 27 din cele 42 de județe (și municipiul București) au raportat zero noi situații. Pana pe 4 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul…

- La nivel national au fost inregistrate 58 de cazuri noi. La Constanta nu a fost raportat niciun caz nou. Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma…

- 53 cazuri noi de persoane infectate cu SARSndash;CoVndash; 2, la nivel national. In judetul Constanta nu s a inregistrat niciun caz.Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.045.122 de pacienti au…

- Rata de infectare cu Covid-19 din Romania este in prezent de 0,89%. In șase județe nu a fost raportat niciun nou caz de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Cele mai multe noi cazuri de coronavirus au fost raportate in București, respectiv 45. Județele in care nu s-a inregistrat niciun…