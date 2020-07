Au fost depistați alți patru bărbaţi care au condus în stare de ebrietate pe drumurile din județ Zilnic, politistii care actioneaza pe drumurile publice depisteaza persoane care pun in pericol siguranta de drumurile publice. Cele mai multe infractiuni constatate sunt conducerea sub influenta bauturilor alcoolice si conducerea fara permis de conducere. De fiecare data politistii iau masuri ferme fata de cei depistati. Spre exemplu in ultimele 24 de ore au fost intocmite patru dosare penale, toate pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, informeaza IPJ Maramureș. Recordul de ieri apartine unui baimarean de 39 de ani. Crezand ca la adapostul noptii va scapa de controalele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

