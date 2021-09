Au fost decernate Premiile Emmy 2021. Lista câștigătorilor! Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor in televiziune, s-au decernat pe 2021. Fastuoasa ceremonie a avut loc azi-noapte la Los Angeles. “The Queen’s Gambit” a luat trofeul pentru cea mai buna serie limitata, “The Crown” a luat premiul pentru cel mai bun serial dramatic, iar “Ted Lasso” – pentru cel mai bun serial de comedie. Cea de-a 73-a ediție a Premiilor Emmy a revenit cu celebrul covor roșu, șansa starurilor de a defila in ținute excentrice și spectaculoase dupa ce, in 2020 ceremonia s-a desfașurat online. Printre cei care au atras atenția, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones (FOTO),… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

