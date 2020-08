Stiri pe aceeasi tema

- Cei 32 de muncitori de pe santierul din sectorul 4 al Capitalei, confirmati pozitiv cu noul coronavirus, sunt internati si primesc ingrijire medicala la Spitalul Modular din Pipera. „In momentul de fata, 32 de muncitori, dintr-un total de 108, au fost confirmati pozitiv cu noul tip de coronavirus. Acestia…

- Urmare a confirmarii unui numar de 32 cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-CoV2 ( COVID-19), in randul celor 108 muncitori care lucrau la un șantier din Sectorul 4, Primaria Sectorului 4 impreuna cu Primaria Capitalei, ofera sprijin autoritaților pentru izolarea acestui focar de COVID-19. In…

- Potrivit hotararii CJSU Arges, carantina zonala se instituie pentru o perioada de 14 zile, incepand din 1 august, ora 19,00.Decizia a fost luata la propunerea Directiei de Sanatate Publica, dupa ce in cele doua comune s-a depasit nivelul de alerta, de minim trei cazuri de infectare cu noul coronavirus…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 27 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus 8 pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 7 ani și 76 de ani. „Intrucat…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 461; -persoane internate in spital: 546; -persoane externate…

- Un numar de șapte angajati ai Spitalului Județean Vaslui au fost confirmati cu infecție cu noul coronavirus, a spus, miercuri, pentru MEDIAFAX, directorul Direcției de Sanatate Publica (DSP), Vaslui, Mihaela Vlada, anunța MEDIAFAX.Angajatii depistati cu infectia cu noul coronavirus sunt din…

- La nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzau au ajuns, in ultima perioada, mai multe sesizari din partea cetațenilor care reclama aglomerația creata la Policlinica Nicolae Titulescu din municipiul Buzau. Ca urmare a aspectelor semnalate de cetațeni și pe fondul creșterii numarului de cazuri de…

- Alte doua cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau au fost confirmate cu infecție cu noul coronavirus, potrivit oficialilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Buzau, anunța MEDIAFAX.Conform sursei citate, este vorba despre un medic ORL-ist și o infirmiera care lucreaza…