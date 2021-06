Au fost arestați doi dintre bătăușii care agresat un șofer sub ochii polițiștilor Doi dintre cei trei invizi care au batut, sambata, in trafic un șofer in Buzau au fost arestați, al treilea fiind cercetat sub control judiciar. “Cu privire la persoanele reținute de polițiști pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, instanța a emis mandat de arestare preventiva in cazul a doi dintre barbați, fața de al treilea cercetarile fiind continuate sub masura controlului judiciar“, anunța IGPR, potrivit stiripesurse.ro. Trei barbati cu varste intre 27 si 44 de ani au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

