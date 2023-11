Stiri pe aceeasi tema

- Concursul Național de Literatura „Moștenirea Vacareștilor” și Festivalul-Concurs Național „Ileana Sararoiu” nu vor mai avea loc anul acesta! Centrul Județean de Cultura Dambovița a transmis urmatorul anunț: „Ordonanța nr. 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor…

- Pe data de 20 octombrie 2023, Centrul Județean de Cultura Dambovița va invita la Muzeul de Istorie din Targoviște, incepand cu ora 17:00, la un recital de muzica simfonica, susținut de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”. Evenimentul „Armonii de toamna ” ne va purta pe taramul sau fermecat al…

- Anul acesta, pentru ca in țara are loc un alt festival de folclor, ediția a X-a a Festivalului – Concurs național ”Ileana Sararoiu”, organizat de Centrul Județean de Cultura Dambovița, va avea loc in perioada 22-24 noiembrie 2023, uiltima zi de inscrieri fiind 30 octombrie. Festivalul-Concurs National…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, impreuna cu Societatea Scriitorilor Targovisteni, Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca”, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu” si cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din Romania, desfasoara in perioada 2-3 noiembrie 2023,…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, alaturi de Fundatia Culturala Ion Dolanescu, va invita in zilele de 21 și 22 septembrie 2023 la un eveniment cultural de marca, un regal al cantecului popular romanesc: Festivalul – Concurs National „Ion Dolanescu”, ediția a IX-a.…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, alaturi de Fundatia Culturala Ion Dolanescu, organizeaza in perioada 21-22 septembrie 2023 Festivalul – Concurs National „Ion Dolanescu”, ediția a IX-a. Festivalul are ca obiective cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolanescu…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, a organizat o noua ediție a Festivalului in perioada 18 – 20 august 2023. Evenimentul s-a desfașurat pentru a treia oara in Zona Telecabina Peștera din Munții Bucegi. Organizatorii și-au propus ca și in acest an sa aduca in…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Targoviște, Festivalul–Concurs Național de Muzica Clasica „Belcanto la Curtea Domneasca”, un eveniment amplu destinat interpreților vocali. Concursul ofera o șansa celor…