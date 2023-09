Fermierii romani atrag atenția ca interdicția la importurile de cereale din Ucraina nu a funcționat nicio secunda in țara noastra. Și asta pentru ca marfa ucraineana a intrat in Romania prin Republica Moldova, care a raportat exporturi anul acesta cat a produs in 10 ani. Mai mult, balbele Guvernului Ciolacu in ce privește o eventuala […] The post Au fentat interdicția. Cerealele din Ucraina au intrat masiv in Romania prin Republica Moldova first appeared on Ziarul National .