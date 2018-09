Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi, cainele pleca de acasa pentru cateva ore. Așa ca intr-o zi, barbatul s-a decis sa-l urmareasca. Cand a vazut unde se ducea și ce facea animalul, a izbucnit imediat in lacrimi. Cațelul Cesur se ducea la cimitir, la mormantul stapanului sau, care murise in urma cu o saptamana. Imediat dupa…

- Turnul Eiffel se va redeschise vineri dimineata, dupa ce angajatii de la obiectivul turistic au acceptat sa inceteze greva declansata miercuri dupa-amiaza, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Printesa Madeleine a Suediei a decis sa se mute in Florida, SUA, alaturi de familie, conform unui comunicat dat publicitatii joi de Casa Regala de la Stockholm, transmite DPA. Printesa si sotul sau, omul de afaceri Christopher O'Neill, s-au decis sa se mute in Florida. Cei doi au trei…

- Un barbat a fost injunghiat intr-un bar din cartierul Maraști. Este al doilea atac cu cuțitele in doar o saptamana spun anchetatorii. Victima este Rareș Ruha, barbat ce a fost injunghiat și la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un alt local, din același cartier. Conform evz.ro atacatorii, patru la numar,…

- Inmatricularea mașinilor second-hand a fost suspendata in Romania. Conform Digi 24, vehiculele la mana a doua nu mai pot fi inmatriculate din cauza unor probleme de comunicații intre serverele IGPR și cele ale INTERPOL.Angajații RAR efectueaza toate activitațile, conform programarilor, premergatoare…

- Munti de gunoaie. asta au lasat in urma lor participantii la mitingul PSD. Imediat dupa terminarea mitingului din Piata Victoriei cei peste 100.000 de participanti s-au pus in miscare.Citeste si: Liviu Dragnea, la mitingul PSD: 'Suntem indemnați, șantajați sa depunem denunțuri impotriva colegilor'…

- Un tanar din Cluj a decis, cand avea doar 16 ani, sa mearga pe un drum total diferit de cel al colegilor sai, s-a inscris la o scoala de IT. Acum, tanarul programator are un venit lunar cat salariile cumulate ale parintilor lui. Aventura lui Andrei in lumea programarii IT a inceput in 2015, cand avea…