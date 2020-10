Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, au cazut primii fulgi de zapada din toamna 2020, in județul Bacau. Pe Facebook au aparut fotografii cu peisaje hibernale realizate pe Varful Lapoș, in apropierea orașului Darmanești, la altitudinea de 1337 de metri. Pana duminica,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patriarhul Daniel a sustinut, marti, ca autoritatile comuniste au interzis inchinarea la sfintele moaste in toamna anului 1989, iar in cateva luni intreg regimul a picat. A facut aceasta afirmatie la cermoniile organizate cu ocazia sarbatorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, in contextul in care autoritatile…

- Echipajele medicale au fost solicitate in localitatea Rodna. Un barbat in varsta a cazut in apa, de pe un pod. Acesta a fost gasit inconștient și in șoc hipotermic. Un apel la 112 solicita intervenția salvatorilor in localitatea Rodna. Pe strada Izvorului, de la podul principal spre Valea Vinului, de…

- Toamna frumoasa in mandra Bucovina ținut care capata parca in aceasta perioada a anului o aura aparte, un magnetism unic. Peisajele colosale parca desprinse din picturile marilor clasici, coloristica nebuna, așezarile rurale fermecatoare, ca din basme, fac din aceasta zona o destinație atractiva careia…

- Toamna se anunta blanda si fara schimbari spectaculoase ale vremii. Doar in urmatoarea perioada ploile near putea da ceva batai de cap.Specialistii ANM au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.Astfel in saptamana 05.10.2020 12.10.2020 cantitatile de precipitatii estimate vor fi exced...

- In cursul nopții trecute au cazut primii fulgi de zapada, pe Transalpina. Ninsoarea și-a aratat chipul inca din prima luna a toamnei pe cunoscutul drum romanesc. In județul Gorj, pe DN 67 C – Transalpina, s-a așternut primul strat de zapada din aceasta toamna. Daca anii trecuți primii fulgi de zapada…

- Dupa vremea de vara care s-a simțit in toata țara, iata ca, vremea a schimbat foaia și primii fulgi de zapada au cazut pe cea mai inalta șosea a țarii, pe Transalpina. Sambata dupa-amiaza temperatura a scazut brusc in aceasta zona, iar primii fulgi de zapada au albit șoseaua. Ploaia s-a transformat…