Au blocat activitatea fermelor românești. Polițiștii îi vânează pe tractoriști să le facă dosare penale Guvernul saboteaza grav agricultura Romaniei. Dupa trei ani de seceta și absența despagubirilor și dupa importul de cereale ucrainene, coaliția PSD-PNL aplicat lovitura de grație fermierilor, blocand insamanțarile de toamna. Introducerea obligației de a avea permis de tractorist, peste cel de categoria B, masura care nu exista in UE, fermierii romani s-au trezit ca nu […] The post Au blocat activitatea fermelor romanești. Polițiștii ii vaneaza pe tractoriști sa le faca dosare penale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

