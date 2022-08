„Aventurile” turistilor in Grecia continua sa surprinda, ba chiar sa socheze. O noua intamplare vine Mykonos, acolo unde doua fete daneze au fost nevoite sa plateasca o nota de plata uriasa, pentru o consumatie modesta. Scena a avut loc la un celebru bar de pe plaja, acuzat in mod repetat ca-i forțeaza pe turiști sa […] The post Au baut, la Mykonos, un cocktail, un Red Bull și niște apa. Cand le-a venit nota de plata, turistele au AMETIT. Ce a urmat, SOC! first appeared on Ziarul National .