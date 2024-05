Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a modificat Codul fiscal, in sensul prelungirii pana la 30 septembrie termenul-limita pana la care oamenii vor plati impozitul „special ” pe cladiri rezidentiale de mare valoare Potrivit ultimelor reglementari, persoana care are in proprietate o cladire rezidentiala a carei valoare impozabila…

- „Pentru primul trimestru, veniturile planificate in valoare de 99 miliarde lei au fost in intregime realizate de catre ANAF si acum asteptam inchiderea lunii aprilie. Pana la aceasta data va pot confirma ca am trecut, in luna aprilie, de suma de 45 miliarde lei, incasari la bugetul de stat si bugetul…

- Bolnavii care sufera de afecțiuni cronice sunt indignați cu privire la decizia Guvernului de a-i exclude de pe lista cu categoriile vulnerabile care sunt scutite de plata contribuțiilor pentru concediile medicale. Aceste contribuții au fost introduse acum aproximativ 4 luni, ca masura de reducere…

- ”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice…

- Consiliile locale pot acorda reduceri procentuale ale impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice care au in proprietate o cladire situata in Romania si care fac dovada a cel putin trei donari de sange in cursul unui an calendaristic, se arata in legea promulgata, marti, de presedintele Klaus Iohannis.…

- Ministerul Finanțelor a publicat in transparența decizionala proiectul OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care dorește clarificarea condițiilor pentru stabilirea intreprinderilor legate. Proiectul propune: – eliminarea…

- Antreprenorii din Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita, vineri, Ministerului Finanțelor clarificarea condițiilor in care o microintreprindere se incadreaza la plata impozitului pe venit.

- Proprietarii de vehicule istorice, definite conform legislației in vigoare, au fost scutiți de la plata impozitului auto de-a lungul timpului. De asemenea, cei care dețin autovehicule electrice sau care au handicap grav sau accentuat au primit aceasta derogare.Pentru a obține scutirea de la plata impozitului…