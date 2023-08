Recent inaugurat, podul suspendat de peste Dunare de la Braila are parte de „botezul” denivelarilor. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat vineri ca denivelarile aparute in asfaltul de pe podul suspendat peste Dunare sunt generate de nerespectarea restricțiilor de tonaj de 7,5 tone, impuse in zilele caniculare. Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – a fost inaugurat pe 7 iulie in prezența presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui…