Au apărut primele cireșe, la Rugi Au inceput sa se coaca primele cireșe in livezile din partea de nord a județului Gorj. Localitatea Rugi, din comuna Turcinești, de langa Targu Jiu, este cunoscuta drept „patria cireșelor“. Cel puțin in ceea ce privește Gorjul, la Rugi se afla cele mai mari livezi de cireș. Mii de pomi sunt plini acum de roade. Cireșele se coc insa pe serii, incepand cu luna mai și terminand cu a doua jumatate a lunii iunie. Prețul la producator este, deocamdata, de 10 lei, iar in piața sau la supermarket poate sa coste de cateva ori mai mult, in funcție de adaosul pe care il pune fiecare comerciant. Primele cireșe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

