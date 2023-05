Au apărut pe tarabe primele cireșe din acest sezon. Cât costă un kilogram Conform turnulsfatului.ro, in Piața Cibin din Sibiu au fost scoase la vanzare primele cireșe din acest sezon. Acestea sunt importante din Spania și un kilogram costa 100 de lei. Pofticioși nu au ținut cont de preț. Comerciantul spune ca a vandut cateva ladițe cu prețioasele fructe. Sursa menționata mai scrie ca anul trecut in aceeași piața, un kilogram de cireșe costa 175 de lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

