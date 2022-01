Au apărut deja primele oferte turistice pentru vacanța de Paște 2022 Anul acesta, Paștele ortodox pica pe 24 aprilie. Chiar daca mai sunt patru luni pana atunci, romanii care-și fac planurile din timp iși pot aranja inca de pe acum vacanța de Paște. Cum Grecia este o țara ortodoxa ca și Romania, mulți turiști aleg aceasta destinație pentru petrecerea Sarbatorilor Pascale. Un sejur de patru nopți, cu cazare și mic dejun la Hotel Orea Eleni Palace din Paralia Katerini costa 169 euro de persoana. In preț sunt incluse cazare cu mic dejun, transportul cu autocarul și cina festiva de Paște. Ca și bonus, organizatorii ofera o vizita la Salonic, la Manastirea Sfantului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul ofensiv Olimpiu Morutan (22 de ani) a fost achiziționat in aceasta vara de Galatasaray, de la la FCSB, dupa o intreaga telenovela. Gruparea turca a platit 3,5 milioane de euro, in schimbul internaționalului roman. Din aceasta suma, 9% revin echipei FC Botosani. Conducerea formației moldave…

- Mai multe orase din Portugalia, printre care capitala Lisabona si Porto, au anuntat ca din cauza valului cinci al pandemiei COVID-19 anuleaza marile evenimente care urmau sa se desfasoare in aer liber in noaptea de Anul Nou, relateaza vineri agentia EFE. Si alte orase, printre care Braga,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi participa pana in 2023 la implementarea activitatilor proiectului „Digitalization of Training Contents for Middle Schools" (Digitalizarea continuturilor instruirii pentru invatamantul gimnazial"), proiect in cadrul caruia sunt implicate alte sapte institutii din Turcia,…

- Mai multe orase din Portugalia, printre care capitala Lisabona si Porto, au anuntat ca din cauza valului cinci al pandemiei COVID-19 anuleaza marile evenimente care urmau sa se desfasoare in aer liber in noaptea de Anul Nou, relateaza vineri agentia EFE. Si alte orase, printre care Braga,…

- Fostul membru al Camerei Deputaților din Romania, Cozmin Gușa, a scris, pe pagina sa de Facebook, un mesaj „revoltator”. „In acest weekend trebuia sa fiu prezent la Istanbul la Congresul Uniunii Europene de Judo, lucru pentru care mi-am facut toate preparativele de calatorie, inclusiv testul aferent…

- Al 14-lea Congres Extraordinar al Federatiei Europene de Handbal (EHF), desfasurat recent la Viena, a stabilit țarile care vor gazdui Campionatele Europene de handbal masculin și feminin din 2026 și 2028. EHF Euro 2026 la masculin va avea loc in Danemarca, Suedia si Norvegia (15 ianuarie – 1 februarie…

- Politia din Spania a arestat 12 persoane si cauta alte 12 din grupul de pasageri care au fugit dupa aterizarea de urgenta a unui avion la Palma de Mallorca, vineri noapte, determinand inchiderea aeroportului pentru mai multe ore, scrie Reuters. Avionul, care efectua un zbor intre Maroc si Turcia, a…

- Un incident grav a avut loc pe 25 octombrie, intr-un avion al companiei aeriene Pegasus Airlines. Respectiv un pasager rus a murit in condiții pe care anchetatorii le-au facut publice. „Barbatul calatorea singur, avea loc la geam. Parea ca doarme, de aceea moartea lui a trecut neobservata in timpul…