Au apărut cazuri: Navă de croazieră „covidată” Compania americana Carnival Cruise Line a impus o noua politica pentru turisti, dupa detectarea „unui mic numar de cazuri de COVID-19” la bordul uneia dintre navele sale de croaziera. Turiștii sunt acum obligati sa poarte masca in unele zone interioare ale navei. Firma nu a precizat cate anume cazuri au fost depistate la bordul navei Carnival Vista, care a ridicat ancora din portul Galveston, in statul american Texas. Toti calatorii, inclusiv cei vaccinati, trebuie sa poarte masca Calatorii depistati drept pozitivi se afla in prezent in izolare, iar contactele acestora au fost, de asemenea, testate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care ajung in zona Rezervației Deltei Dunarii trebuie sa fie foarte atenți, pentru ca au aparut viperele de stepa. Avertismentul a fost transmis de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pe Facebook. “Avand in vedere semnalarea de catre inspectorii cu drept de control și monitorizare…

- Un exemplar sigilat al legendarului joc video ”Super Mario” pentru consola Nintendo 64 a fost vandut duminica pentru 1,56 milioane de dolari, o suma record pentru un joc video, potrivit casei de licitatii americane Heritage Auctions. ”Este primul joc vandut vreodata la licitatie pentru o suma de peste…

- Calatorii care vor veni in Malta sunt obligați sa prezinte, de saptamana viitoare, dovada vaccinarii impotriva COVID-19.Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu 14 iulie, a anuntat ministrul sanatatii, Chris Fearne, in cadrul unei conferinte de presa.Malta recunoaste in prezent certificatul digital…

- Turiștii care vor intra in Malta incepand de saptamana viitoare vor fi nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul sanatatii in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu 14 iulie, a anuntat…

- La Seul vor fi impuse cele mai drastice restricții pe care le-a cunoscut capitala sud-coreeana de la inceputul pandemiei, a anuntat guvernul sud-coreean, care a avertizat asupra cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza AFP. Coreea de Sud a fost considerata mult timp model de gestionare…

- Calatorii care vor veni in Malta sunt obligați sa prezinte, de saptamana viitoare, dovada vaccinarii impotriva COVID-19.Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu 14 iulie, a anuntat ministrul sanatatii, Chris Fearne, in cadrul unei conferinte de presa.Malta recunoaste in prezent certificatul digital…

- Platforma de rezervari online Airbnb estimeaza o revenire a calatoriilor „deosebita de orice am vazut inainte”, dupa ce a inregistrat un salt important in rezervarile de vacanta, relateaza BBC. In primele trei luni ale anului, rezervarile din SUA au depasit nivelurile pre-pandemice, si s-a inregistrat…

- Triajul observațional, masca și distanțarea sociala sunt doar cateva dintre masurile ce raman obligatorii la organizarea evenimentelor religioase. Dispozițiile sunt prevazute intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații și al Secretariatului de Stat pentru Culte. Regulile de protecție sanitara care…