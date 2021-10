Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, intr-un comunicat de presa, ca Romania se confrunta cu o criza de oxigen, deoarece „sunt doar doua firme mari si una mai mica ce livreaza oxigen in tara”. In acest timp, spitalele, copleșite de numarul de bolnavi, sunt indrumate…

- "Pentru luni avem asigurat oxigenul necesar, ca urmare a sprijinului acordat de Spitalul Judetean Suceava, care a transmis, cu titlul de imprumut, Spitalului de boli infectioase Iasi, 50 de butelii de oxigen. Multumim conducerii Spitalului Judetean Suceava si domnilor Prefecti ai celor doua judete,…

- Un ajutor oferit de Franta - ce consta in medicamente necesare tratarii pacientilor bolnavi de COVID din sectiile ATI - a sosit, duminica, la Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei - Ciolpani (CNCCI).

- In urma cu o zi și jumatate inainte, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției din cadrul DSU a transmitea Libertatea ca are o evidența a problemelor cu instalația de oxigen pe care le au spitalelor. Astazi o alta instalație de oxigen a cedat , la Targu Carbunești, in Gorj, iar pacienții…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri seara, ca mai multe tipuri de medicamente, aflate in stocurile Austriei, au fost oferite Romaniei prin Mecanismul European de Protectie Civila. „Solidaritatea europeana materializata prin actiuni concrete de sprijin ale tuturor…

- Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a declarat, vineri, ca doar 1,3% dintre persoanele vaccinate s-au infectat cu coronavirus, pentru cele mai mult dintre acestea fie nu trecuse timp suficient pentru a dezvolta imunitate, fie depasisera…

- CNCAV a prelungit cu trei luni valabilitatea vaccinurilor Pfizer care expirau astazi.Masura este girata de EMA. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) a aprobat prelungirea cu trei luni a perioadei de valabilitate a vaccinurilor Comirnaty produse…

- Incepand de luni, 20 septembrie, in localitațile din Romania unde rata incidenței cazurilor de coronavirus depașește 3/1.000 de locuitori, dar nu trece de pragul de 6, certificatul verde este obligatoriu pentru toți cei care vor sa intre in restaurante, sa mearga la cinema, la piscina sau la competiții…