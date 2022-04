Stiri pe aceeasi tema

- Bombadamentele au continuat, in Ucraina, si in a doua zi de Paste. Rusii au lovit din nou in vestul si in centrul tarii, dincolo de ofensiva din est. Rachete au cazut atat in Liov, cat si in alte cinci gari.

- Forțele armate ale țarii agresoare a Federației Ruse se confrunta cu mari probleme cu medicamentele in timpul „operațiunii militare speciale” pe care au lansat-o pe teritoriul Ucrainei. Ocupanții sunt de parere: „daca este ranit, atunci cel mai probabil va fi mort”. Dupa cum s-a dovedit, soldații armatei…

- Comunitatea internationala condamna dur atrocitațile comise de armata rusa in mai multe orașe ocupate din Ucraina. Rusia poarta responsabilitatea pentru aceste orori, iar cei responsabili pentru crime de razboi vor fi trași la raspundere.

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- Femeile din armata ucraineana au transmis un mesaj video de 8 martie, difuzat de Digi24, in care au aratat ca sunt gata sa-si protejeze tara cu orice pret, in contextul in care in Ucraina a izbucnit un razboi, declansat de invazia Federatiei Ruse.

- Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleara al Ucrainei a anunțat ca armata rusa a preluat controlul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie, dupa ce vineri, 4 martie, a fost bombardata de forțele ruse , informeaza The Guardian . Cu toate acestea, inspectoratul spune ca angajații continua sa…

- Situația din Ucraina a ajuns inca de zilele trecute in atenția Curtii Penale Internationale (CPI). Anunțul a fost facut chiar pe 28 februarie de un oficial al instituției, care vorbea despre deschiderea "cat mai rapida" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime…

- „Pentru ei ar fi extrem de ușor sa aiba arme nucleare, spre deosebire de alta țari. Nu pot sa imbogațeasca uraniul, dar aici e vorba de anumite echipamente. Nu este o problema pe care Ucraina sa nu o poata rezolva. Aceste potențiale arme nucleare, exista rachete sovietice care pot ajunge la cateva sute…