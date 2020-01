Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a explicat ca nu a vrut sa-l raneasca pe tatal si antrenorul sau Apostolos Tsitsipas, pe care l-a lovit involuntar cu racheta, intr-un acces de furie, la jumatatea meciului pierdut in fata australianului Nick Kyrgios, marti in cadrul competitiei ATP Cup din Australia.…

- Stefanos Tsitsipas (6 ATP) și-a ranit tatal cu racheta in timpul partidei pierdute cu Nick Kyrgios (29 ATP), scor 6-7, 7-6, 6-7, la ATP Cup. Grecul a oferit primele reacții. „A fost un accident, nu am vrut sa-l lovesc și am uitat imediat ce s-a intamplat. Nu am intenționat ca lucrurile sa se desfașoare…

- Turneul Campionilor 2019 se desfașoara la Londra incepand de duminica. La dublu, il avem in competiție pe Horia Tecau. Turneu de simpluGrupa A - ”Andre Agassi”Rafael Nadal (Spania, 1 WTA), Daniil Medvedev (Rusia, 4), Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) și Alexander Zverev (Germania, 7). Luni, 11 noiembrie…

- Turneul Campionilor se desfașoara in perioada 10-17 noiembrie, iar cu cateva zile inaintea primului meci din faza grupelor, s-au stabilit componențele acestora, anunța MEDIAFAX.Rafael Nadal, numarul 1 ATP, a fost repartizat in ”Grupa Andre Agassi”, in timp ce Novak Djokovic (2 ATP) și Roger…