Atomic TV revine pe micile ecrane. A fost prima televiziune muzicală din România Prima televiziune muzicala din Romania, Atomic TV revine pe micile ecrane dupa 17 ani de la dispariția acestuia. Consiliul Național al Audiovizualului a licențiat ieri noul post de televiziune, care, de fapt, va continua istoria canalului Atomic Tv, la care majoritatea vedetelor actualei scene muzicale ii sunt tributari. Atomic Tv este un proiect al Atomic Media Advertising SRL din București, condus de Nicolae Șerbu, omul datorita caruia au cunoscut consacrarea mai toți soliștii din perioada 2003-2005. Formatul televiziunii este ”muzica, tineret, educație”, potrivit notei de prezentare citita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

