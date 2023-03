Atmosferă va fi în general frumoasă Miercuri, cerul va fi variabil spre senin. Soarele rasare la ora 06:26. La noapte, local, se anunța precipitații ușoare insoțite de descarcari electrice. Dimineața pe alocuri va fi ceața. Vantul nu va pune probleme. Soarele va apune la ora 18:44. Minima zilei se va situa in jur de 7 grade, iar maxima in jur de 15 grade. Joi, valorile termice vor mai crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

