Atmosfera sfântă de sărbători (I) Ajung in sectorul jucarii care acum, de sarbatori, e aproape cat jumate din magazin. E plin de oameni. Si totul e schimbat, lego-urile nu mai sunt la locul lor. Intreb usor panicat un angajat al magazinului care raspunde in acelasi timp altor doi clienti si are si pe cineva care asteapta in telefon. Imi arata grabit cu degetul directia si striga: „Raftul de la stalp!" Fixez azimutul si atac stalpul. Constat ca si ceilalti doi clienti vin dupa mine. Incepe 100 de metri garduri cu trei concurenti… Ma aflu in fata mall-ului, la ora 10:30 dimineata, in ajunul Craciunului. Imi cer scuze in gand fata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

