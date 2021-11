Atmosfera se va însenina treptat Miercuri, temperaturile sunt scazute, iar ceața din nou va fi prezenta, pentru mai multe ore din zi. Soarele va rasari la ora 07:38. Ziua cerul va fi variabil, iar pana spre seara se va insenina. La munte, vantul va sufla cu intensificari. Soarele va apune la ora 16:51. Temperaturile se vor incadra intre 0 și 6 grade, dar se vor resimți mai scazute. Joi, temperaturile vor fi și mai scazute. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

