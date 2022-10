Miercuri, norii se vor dispersa. Soarele va rasari la ora 07:29. Temperaturile nocturne vor fi reci și spre dimineața, in unele zone se va lasa ceața. Pe timpul zilei, in general, cerul va deveni mai mult senin, iar vantul va sufla slab și moderat la altitudini ridicate. Soarele va apune la ora 19:04. Temperaturile minime se incadra in jurul valorii de 5 grade, iar cele maxime vor urca in jurul valorii de 16 grade.

Joi, temperaturile vor urca ușor.