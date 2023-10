Atmosfera satului tradițional bănățean, într-un spectacol inedit la Timișoara Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va fi miercuri, 18 octombrie, incepand cu ora 18:00, gazda spectacolului „Conviețuiri”, care va avea loc in sala festiva a instituției. „Conviețuiri” aduce in fața publicului atmosfera satului tradițional banațean, in care existența se desfașoara in ritmul sarbatorilor de peste an dar și al bunei conviețuiri a […] Articolul Atmosfera satului tradițional banațean, intr-un spectacol inedit la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

