Atmosferă plăcută, la început de săptămână Luni, la prima ora a dimineții va fi din nou racoare. Soarele rasare la ora 05:54. Vremea va fi frumoasa, cu cerul senin pe tot parcursul zilei. In zona noastra, temperaturile se anunța sub 30 de grade. Vantul va sufla cu unele intensificari doar la munte. Soarele va apune la ora 21:15. Valorile minime se vor situa intre 15 și 11 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 27 de grade. Marți se va incalzi. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

