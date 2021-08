Stiri pe aceeasi tema

- Balcaniada de atletism pentru juniori va avea loc in acest an la Kraljevo, in Serbia, la 14 august. La competiție, Romania va fi prezenta cu 37 de sportivi, dintre care, doi vor fi adjudeni. La 400 metri și ștafeta de 4×100 metri va alerga Mario Dobrescu, elevul profesorului Gheorghe Catrinescu…

- Lista actualizata a statelor cu risc e pidemiologic mare a fost actualizata și intra in vigoare de astazi, 8 august 2020. Franța, Grecia, Spania, Anglia sunt pe lista roșie. Carantina este obligatorie pentru cei nevacinați. Noua lista a țarilor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare…

- Cluburile vrancene au participat cu o delegație numeroasa la finala Campionatului Național de atletism juniori 3, care a avut loc la Craiova in zilele de 10 și 11 iulie 2021. Foarte tinerii atleți și atlete de la CSS Focșani, LPS Focșani, CS Unirea Focșani, CS Atletic Adjud au obținut rezultate – și…

- Aceleași patru alergatoare de la 4000 metri au obținut medalia de bronz la 4×100 metri Campionatul Internațional al Romaniei și Cupa Romaniei la atletism s-au incheiat duminica, 5 iulie, la Cluj-Napoca, in una dintre ultimele probe concurand ștafeta de 4×400 metri fete a CSS Focșani. Pentru clubul focșanean…

- „A venit momentul ca acest guvern de coaliție sa plece. A facut suficient rau in scurta perioada de guvernare. Exista trei motive principale care a determinat PSD sa depuna moțiune de cenzura: Nerespectarea legii privind creșterea alocațiilor. Sa spuna ca nu au bani, nu este un motiv suficient pentru…

- La etapa de zona pentru copii 1 și 2 și Campionatul Regional pentru copii 3 și 4 și spiriduși, de la Iași, din 11 și 12 iunie, Clubul Sportiv Unirea Focșani a avut in concurs sportivi pregatiți de antrenoarele Rodica Pendus și Violeta Zaharia. Impreuna, uniriștii au obținut 11 medalii, dintre…