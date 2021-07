Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Remus Andrei Niculita s-a calificat in finala probei masculine de 400 metri din cadrul Campionatelor Europene Under-20, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, in Estonia, la Tallinn. Niculita a terminat pe locul secund in a doua semifinala, cu cel mai bun timp personal (47…

- Sportivul roman Remus Andrei Niculita s-a calificat in finala probei de 400 m, joi, la Campionatele Europene de atletism Under-20 de la Tallinn, dupa ce a terminat pe locul secund in a doua semifinala, cu cel mai bun timp personal (47 sec 14/100). Alti doi romani au ratat calificarea in finala, Adrian…

- Sportivul roman David Popovici, care a castigat trei medalii de aur si una de argint la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, a declarat, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda, ca la Jocurile Olimpice de la Tokyo merge cu gandul de a se califica intr-o finala, iar acolo sa dea…

- Sportivul roman Mihai Sorin Dringo a ocupat locul 5 in finala probei de 400 m, sambata, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn, cel mai bun rezultat de pana acum al delegatiei Romaniei in Estonia. Dringo a fost cronometrat in 45 sec 93/100 (Personal Best), in vreme…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu timpul de 1 min 45 sec 95/100. Popovici, sportiv calificat la JO de la Tokyo, care in semifinala a stabilit un nou record mondial de…

- Sportiva romana Diana Ana Maria Ion (CSM Onesti) s-a clasat pe locul 6 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), cu 13,27 m. Aurul a fost obtinut de turcoaica Tugba Danismaz (14,09 m), Spyridoulei Karydi (Grecia) a obtinut…

- Sportivii romani Mihaita Andrei Micu, la aruncarea ciocanului, si Diana Ion, la triplusalt, s-au calificat, joi, in finalele probelor amintite la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia). Micu s-a calificat la aruncarea ciocanului cu a cincea performanta din Grupa A, 67,39…

- Inotatorul David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatul European de natatie de la Budapesta, anunta forul roman de specialitate, conform news.ro "La doar 16 ani, inotatorul roman David Popovici continua sa obtina rezultate dintre cele mai bune la Campionatele Europene…