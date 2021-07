Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Europene de atletism pentru tineret (U23) sunt gata de start! De astazi, la Tallinn, in Estonia, incepe cea mai importanta competiție a sezonului pentru tineretul european, iar printre sportivii participanți la cea de-a 14-a ediție se va numara și Marina Baboi. Atleta buzoiana este parte…

- Sportivii pregatiți de profesorii Camelia Petrea și Sorin Craciun au caștigat doua titluri de campioni ai Romaniei, doua titluri de vicecampioni au avut o clasare pe locul al treilea De la Focșani, Andrei Gabriel Bejanaru, elevul profesorului Radu Braguța, a caștigat titlul de campion la 300 metri…

- Atleții români au cucerit nu mai puțin de patru medalii de aur și patru de bronz în prima zi a Campionatelor Balcanice de Atletism la seniori de la Novi Pazar (Serbia).Gabriel Bitan a obtinut aurul la saritura în lungime, cu 8,11 metri, Adela Paulina Baltoi s-a impus la 3.000…

- Primul campionat european de atletism organizat in Romania va avea loc pe Cluj Arena, in perioada 19-20 iunie. "Cluj Arena, stadionul emblema al Clujului si al intregii Transilvanii, va gazdui in perioada 19-20 iunie 2021 o noua competitie sportiva majora: Campionatul European de Atletism…

- Victor Guzun, un moldovean aflat de 14 ani in Estonia și tatal unui baiețel de șase ani, a facut pentru Școala 9 o analiza a sistemului de invațamant din cea mai digitalizata țara din lume, potrivit revistei Wired.Victor Guzun este de 14 ani in Estonia. A ajuns acolo cu o bursa a Ambasadei Finlandei…

- In perioada 19-20 iunie, pe Cluj Arena se va desfașura Campionatele Europene pe echipe Liga 1, acesta fiind primul eveniment european organizat in Romania in acest an, urmand ca la acesta sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Weekendul tocmai incheiat a adus in prim plan, in Craiova, un eventiment mult asteptat: deschiderea stadionului de atletism cu o competitie oficiala! Astfel, in Banie, in perioada 29-30 mai, s-a desfasurat Campionatul National de Seniori si U23, iar sportivii craioveni au obtinut rezultate importante,…

- Sportivii romani Rares Sipos si Ovidiu Ionescu s-au calificat cu emotii pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa de la Guimaraes (Portugalia), dupa victoriile obtinute joi in grupe. Sipos l-a invins pe turcul Ibrahim Gunduz cu 4-3 (11-8, 13-11, 11-8, 8-11, 9-11, 15-17, 11-3), dupa…