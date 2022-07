Stiri pe aceeasi tema

- Aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber (SCM Bacau) și antrenoarea sa, Mihaela Melinte iau astazi, la Oregon, in Statele Unite, startul celei mai importante intreceri atletice din lume Cotata, ca anvergura, drept cea de-a treia intrecere sportiva a lumii dupa Jocurile Olimpice și Cupa Mondiala de fotbal,…

- Finala Naționalelor de la București a confirmat apetența pentru peformanța a atleților de la CSȘ, SCM și CSM. Dubla campioana naționala, Daria Vranceanu a reușit cea mai buna performanța mondiala a sezonului la triplusalt, cu un rezultat de 12.05 m! Atletismul bacauan are pregatit și schimbul de poimaine,…

- Saptamana trecuta a fost una de foc pentru atletele bacauane de la SCM și CSȘ Bacau. In prima parte a saptamanii, capul de afiș a fost ținut de Campionatele Europene rezervate juniorilor 2, competiție desfașurata la Ierusalim, in Israel. Din delegația Romaniei au facut parte și atletele SCM Bacau, Adnana…

- O noua proba de forța din partea atleților legitimați la CSM Onești. Cu ocazia Campionatelor Naționale de Seniori și Tineret derulate la Craiova in ultimul weekend din iunie, gruparea de pe Trotuș s-a laureat lidera incontestabila, cucerind 25 de medalii, dintre care 16 la Seniori și 9 la Tineret. Din…

- Sambata, delegația Romaniei va pleca spre Ierusalim, acolo unde saptamana viitoare vor avea loc intrecerile Campionatelor Europene de atletism pentru juniori 2. Din lotul tricolor fac parte șase sportivi bacauani: Ștefania Zediu (SCM Bacau) care va concura la probele 400 m individual și ștafeta 1,2,2,3,…

- La Campionatele Europene de atletism rezervat juniorilor 2 ce se vor desfașura in perioada 4-7 iulie, la Ierusalim, in Israel, Romania va fi reprezentata și de doua bacauance: Ștefania Zediu șo Adnana Vranceanu. La Europenele de saptamana viitoare, Ștefi va concura la 400 m individual și la ștafeta…

- Cu doua saptamani inainte de plecarea la Mondialele din SUA, aruncatoarea de ciocan a SCM Bacau a stabilit recordul personal al sezonului Super-reușita pentru aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber. In weekend, la Craiova, atleta SCM Bacau a cucerit un nou titlu de campioana naționala cu o aruncare ce…

- Așa bilanț merita pus in rama. Și afișat la loc de cinste. Subiectul lucrarii? Grup de super-campioane. Cu semnatura antrenorului Cristi Nemțeanu perfect vizibila și lizibila in colțul din dreapta jos al taboului. Finala din acest an a Campionatelor Naționale de atletism rezervate juniorilor 2 a fost…