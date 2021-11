Atleții români, așteptați să doneze sânge, în decembrie Alergatorii din Romania sunt chemati sa doneze sange in perioada 6-20 decembrie, in cadrul campaniei #MyBloodIsGold, organizata de comunitatea 321sport. “Pe 6 decembrie ne vom uni fortele cu alte comunitati de alergare din Romania, cu competitii de profil si cu lideri de opinie si vom transforma sangele in aur pentru ca multi oameni au mare nevoie de ajutorul nostru. O donare de sange salveaza trei vieti. Impreuna, reusim sa fim mai buni si mai puternici si sa ii ajutam pe cei care au cu adevarat nevoie de noi. Daca nu puteti merge chiar pe 6 decembrie, donati oricand pana pe 20 decembrie”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Iubitorii de alergare sunt chemati de 321sport, probabil cea mai frumoasa si responsabila comunitate sportiva din Romania, sa doneze sange in perioada 6-20 decembrie, in cadrul campaniei #MyBloodIsGold.

- Iubitorii de alergare sunt chemați sa doneze sânge în perioada 6-20 decembrie 2021, în cadrul campaniei #MyBloodIsGold.Chemarea la donare este valabila atât pentru cei care alearga, cât și pentru cei care susțin alergarea. Conform organizatorilor (321sport),…

