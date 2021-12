Atleţii de la CSŞ Ploieşti au obţinut 13 medalii la un concurs naţional In zilele de 11 și 12 decembrie, s-a desfașurat, la Bacau, ultimul concurs național de atletism din anul 2021 – „Cupa 1 Decembrie”. Printre concurenții care s-au remarcat s-au regasit și atleții de la CSȘ Ploiești, pregatiți de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, sportivi care au avut evoluții excelente, reușind sa obțina 13 medalii (4 aur – 5 argint – 4 bronz), astfel: Juniori 1 și Juniori 2 Medalii de aur – Andrei Niculița – 400 m, Ștafeta 4 x 200 m (Darius Cornescu- Alexandru Blanaru- Ruben Chivi – Andrei Niculița). Medalii de argint – Andrei Niculița – 200 m, Ruben Chivi – 400 m, Darius… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

