Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Crișan, profesor din acest an școlar la Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș, se bucura de rezultatele obținute de elevii sai la diverse ramuri sportive in ultima perioada, la șah, tenis de masa, fotbal, cros, pentatlon, oina – la acest sport reușindu-se calificarea in finala naționala! “Vreau…

- Echipa LPS Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului Național de rugby juniori U17, dupa ce s-a impus in barajul disputat pe terenul Unirea, in fața celor de la Cleopatra Constanța, cu scorul de 27-19. Echipa antrenata de Codrin Prorociuc a reușit sa marcheze patru eseuri prin Hostiuc (doua),…

- Polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Ordine Publica – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol impreuna cu ingineri silvici din cadrul Garzii Forestiere Suceava au organizat, joi, 31 martie, o ampla acțiune de control in cadrul Planului de Actiune “Scutul Padurii” pe linia respectarii…

- Un accident rutier stupid s-a petrecut joi seara la Vatra Dornei acolo unde nepotul și-a vazut bunica murind sub ochii lui. Concret, nepotul care conducea o autoutilitara in care se mai afla un prieten s-a dus sa-și ia bunica de acasa. A ajuns, a parcat, bunica a coborat iar cand sa plece mașina nu…

- Atleții Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra-Dornei, club finanțat de administrația locala au participat, sambata și duminica la etapa finala a Campionatului Național de Juniori 2, competiție adresata sportivilor cu varsta sub 18 ani și desfașurata in Sala de Atletism „Ioan Soter” din București.…

- In perioada 25-27 februarie, s-a desfașurat la București, in Complexul Național „Lia Manoliu”, Campionatele Naționale de Sala pentru tineret și seniori la atletism. Sportivii de la CSM Dorna Vatra-Dornei au obținut urmatoarele rezultate: Costiuc Claudia-Ionela a reușit o cursa excelenta caștigand…

- CFR Timisoara a avut un parcurs admirabil in competitia K.O. de futsal destinata juniorilor mari. Feroviarii au disputat astazi finala cu gazda FK Odorheiu Secuiesc, insa au cedat la un scor sever, scor 0-7 (0-3). In prima runda, CFR a trecut pe 14 decembrie cu 14-2(!) de CSJ Stiinta „U” Craiova. Calificata…

- Mihaela Hogaș (23 de ani) a obținut locul 29 in finala probei de patinaj viteza, 1.000 de metri, de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Mihaela Hogaș, singura sportiva din Romania care a intrat in scena astazi la Beijing, a obținut locul 29 din 30 in finala probei de patinaj viteza, 1.000 de…