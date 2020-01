Mediatorii din Iași au semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, in scopul promovarii, informarii și dezvoltarii de bune practici ale medierii in sprijinul dumneavoastra, al cetațeanului care dorește sa iși rezolve pe cale amiabila(rapid și confidențial) problema pentru care a ajuns in secție. La nivelul Iașului funcționeaza 6 secții de poliție care pun la dispoziție un birou de informare despre mediere cetațenilor, prin mediatorii autorizați inscriși pe listele de informare afișate in interiorul unitaților. Atunci cand ajungeți in secție, organul de cercetare…