COVID- 19. Încă un român a murit în Italia

Un cetăţean român a murit, în Italia, din caza infestării cu COVID-19. Astfel, numărul concetăţenilor decedaţi în urma contaminării cu coronavirus... The post COVID- 19. Încă un român a murit în Italia appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]