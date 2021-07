Stiri pe aceeasi tema

- S-a terminat cu bine, deci se poate glumi pe seama incidentului aviatic care a avut loc joi deasupra Bucureștiului. Un val de bancuri și imagini prelucrate au invadat internetul odata ce bucureștenii au rasuflat ușurați. Tonul mesajelor amuzante l-a dat Ambasada Suediei.

- Un elicopter american care efectua un zbor de antrenament a aterizat de urgența, joi, in sensul giratoriu din Piața Charles de Gaulle din Capitala, dupa ce a zburat peste coloane de mașini, din cauza unei defecțiuni tehnice. Intervenția agenților de circulație a facut sa fie evitata o tragedie. In…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in cazul elicopterului militar american care a aterizat forțat joi pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. Bode spune ca echipajul a luat decizia dupa ce a constatat o defecțiune tehnica și a constatat ca pierde din altitudine, fiind ales un loc…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, in stilul sau caracteristic, o intrebare cu referire la elicopterul american care a aterizat fortat in centrul Capitalei. „Cine are prioritate in intersecție?”, se intreaba cei de la Ambasada. „Cine are prioritate in sensul giratoriu de…

- Lucian Bode a reacționat la scurt timp dupa producerea evenimentului care a pus pe jar o țara intreaga. In urma unei defecțiuni tehnice, elicopterul militar american a fost nevoit sa aterizeze de urgența chiar in sensul giratoriu de la Aviatorilor, intr-o zona considerata sigur. In urma coborarii forțate,…

- A fost aglomerație mare ieri, in centrul Capitalei, din cauza unei defecțiuni la semafoarele din intersecția Bulevardul Unirii cu Strada Nerva Traian. Se pare ca defecțiunea s-a produs din cauza rozatoarelor. Compania Municipala pentru Managementul Traficului spune ca defecțiunea s-a produs din cauza…

- Victoriei, Dorobanți, Floreasca ori Aviatorilor sunt doar cateva din zonele central, de lux, ale Capitalei care au de cateva zile inca un numitor comun: gramezile de gunoaie. Care cresc vazand cu ochii, de la o ora la alta. Pe oricare din perimetrele incluse in Sectorul 1 mergi, imaginea este aceeași:…

- Scandalul dintre consilierii generali ai Capitalei din USR – PLUS și primarul Nicușor Dan nu a scapat comentariilor fostului edil, Gabriela Firea. „Cat de scurte sunt picioarele minciunii PNL – USR/Plus! 6 luni a durat mirajul “dreptei unite”! Exact cu asta au manipulat bucureștenii: ca sunt la guvernare…