Atentionare MAE de calatorie: Grecia -joi va fi o greva generala a transportatorilor publici Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, joi, toate categoriile profesionale din domeniul transportului public (aerian, rutier, feroviar si maritim) vor intra in greva generala pentru 24 de ore.



Potrivit unui comunicat al MAE, vor fi anulate toate cursele aeriene, rutiere, maritime si feroviare interne si internationale.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +302310340088,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care sunt in Grecia sau vor sa plece in Grecia sunt informați ca joi are loc o greva generala in transportul public: aerian, rutier, feroviar și maritim. Toate cursele vor fi anulate. Cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena sunt informati de Ministerul…

- Pasagerii zborurilor din Bulgaria si Romania sunt primiti in Grecia doar daca prezinta teste negative de covid-19, a decis sambata Protectia Civila greaca. MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 28 iulie 2020, masura…

- MAE: Test negativ Covid-19 obligatoriu ptr. romanii care zboara spre Grecia Pasagerii care sosesc pe aeroporturile din Grecia, cu zboruri dinspre România si Bulgaria, începând cu data de 28 iulie trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat…

- Un numar de 12 romani care lucreaza la o companie din Berlin au fost confirmați cu Covid-19. Deși au fost bagați in carantina, patru dintre aceștia au parasit locația, trei fiind pozitivi, anunța News.roMinisterul Afacerilor Externe a precizat, privind infectarea unor persoane aflate in spatiile de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile locale au anuntat pentru data de 22 iulie un pericol major de incendii de vegetatie in regiunile Attica, Viotia, Korinthia, Argolida, vest Lakonia, Insulele Creta,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - regiunea Andaluzia - ca autoritatile spaniole au emis, pentru luni si marti, un cod portocaliu de canicula pentru aceasta regiune. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, regiunea Andaluzia, ca autoritațile spaniole au emis un cod portocaliu de canicula pentru aceasta regiune, pentru perioada 20 - 21 iulie 2020. Citeste si: China redeschide…

- MAE transmite ca romanii care aleg sa faca testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria pentru folosirea acestora ca sa intre in Grecia pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidența prevederilor legislației bulgare in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel,…