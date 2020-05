Atenţionare de vreme severă până joi seara Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare de vreme severa, in perioada 06 mai, ora 13:30 – 07 mai, ora 21:00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii temporar vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de peste 45…55 km/h. La munte rafalele vor depași 60…70 km/h și se vor semnala precipitații mixte. Local și temporar in nord, centru, est și sud-est va ploua moderat cantitativ și vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica (averse ce pot avea și caracter torențial și descarcari electrice). In intervale scurte de timp sau… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

