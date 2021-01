Atenționare de trafic! Ninsoare, vânt și polei în zona de sud a țării Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare pentru intervalul, 09 ianuarie, ora 23:00 – 12.ianuarie, ora 06:00, ce vizeaza precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului si depuneri de polei, in special in zona de sud a tarii. CNAIR face un apel la conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in special in zonele vizate, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

