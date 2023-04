Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca din primele informatii obtinute in urma accidentului produs in Ungaria reiese ca au fost implicati si trei cetateni romani, dintre care unul a fost grav ranit. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata…

- Cel puțin trei romani au fost raniți, din care unul grav, in accidentul produs sambata pe o autostrada din Ungaria, potrivit informațiilor transmise de MAE. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean roman, prin intermediul…

- Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins demersuri, in regim de urgența, pe langa autoritațile locale, inclusiv cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne, pentru a obține informații cu privire la cetațenia, identitatea și starea de sanatate a persoanelor afectate. Potrivit datelor…

- "Potrivit informatiilor preliminare obtinute de la autoritatile elene, operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare, iar datele referitoare la cetatenia persoanelor afectate vor fi comunicate ulterior. MAE mentioneaza ca, pana la acest moment, la nivelul celor doua misiuni ale Romaniei nu au…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca joi este prevazuta o greva generala, fiind asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale, locale si internationale, noteaza Agerpres.De asemenea, transportul…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reitereaza faptul ca cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara: +90.312.447.7945…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, de miercuri pana vineri, Serviciul National de Meteorologie al Republicii Elene (EMY) a emis un cod rosu. Acesta a fost emis intrucat se așteapta precipitatii mixte,…

- Potrivit sursei citate, varful de intensitate al fenomenelor meteorologice este asteptat marti si miercuri, interval in care volumul precipitatiilor va fi in Hertegovina, pe alocuri, de peste 250 de litri pe metru patrat, iar in regiunea Sarajevo-Romanija si Podrinje - de la 80 la 150 de litri pe metru…