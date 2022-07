Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea Decin, s-a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1.000 de hectare de padure. Autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitațile autonome Andaluzia și Extremadura, ca Agenția Meteorologica de Stat – AEMET a emis coduri roșu și portocaliu de canicula, pentru perioada 25-26 iulie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Slovenia ca agentia locala pentru mediu a emis, pentru perioada 19-25 iulie, o avertizare de canicula severa. Conform prognozei actuale, temperaturile urmeaza sa creasca…

- Ministerul Afacerilor Externe atentioneaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca Andaluzia si Extremadura se afla sub cod rosu de canicula in perioada 13-14 iulie. MAE precizeaza ca cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca personalul din transportul feroviar a anunțat intrarea in greva, cu asigurarea serviciului minim al circulației trenurilor. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara…

- Timpi mari de asteptare la punctele de trecere din Macedonia de Nord. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze Macedonia de Nord, avand ca destinatie Republica Elena, ca in perioada sezonului estival 2022 se preconizeaza timpi mari de asteptare…