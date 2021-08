Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Agentia Meteorologica spaniola a emis noi coduri galben, portocaliu si rosu de canicula. Acestea vizeaza perioada 13-14 august 2021, iar din cauza temperaturilor ridicate…

- Atentionarile sunt emise dupa cum urmeaza:* vineri - cod rosu de canicula (cu temperaturi de pana la 44°C) pentru Comunitatea Autonoma Andaluzia; cod portocaliu de canicula (cu temperaturi de pana la 43°C) pentru comunitatile Madrid, Aragon, Castilla y Leon, Castilla la Mancha, Catalonia, Extremadura,…

