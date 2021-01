Atenționare de călătorie pentru Spania: A fost emis un cod roșu Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie pentru Spania. In intervalul 12-13 ianuarie este valabil un cod roșu de frig polar. Temperaturile pot ajunge chiar și la -15 grade celsius in anumite regiuni. Valul de frig se va extinde pana pe 13 ianuarie 2021 in aproape toata Peninsula, respectiv comunitatile Andaluzia, Cantabria, Catalonia, Extremadura, Galitia, Murcia, La Rioja si Comunitatea Valenciana. Agentia Meteorologica spaniola (AEMET) a emis o prognoza de temperaturi negative extreme pentru aceasta tara, astfel: – Cod rosu in comunitatile Castilla y Leon si Castilla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

