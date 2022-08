Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie cu recomandari utile in privinta trecerii frontierelor bulgare pentru acest sezon turistic estival. Astfel, persoanele care calatoresc in Bulgaria sau tranziteaza acest stat pentru a ajunge in Grecia sau Turcia sunt sfatuite sa foloseasca toate punctele de frontiera bulgare, pentru a nu fi nevoite sa astepte la granita.

„Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Republica Elena sau catre Republica…