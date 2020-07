Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța Cod Galben de instabilitate atmosfericain jumatatea de nord a țarii, inclusiv județul Alba. Vor fi ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina. Va fi vreme rea insa pana vineri. COD GALBEN: miercuri, orele 10.00-23.00 In intervalul menționat, la munte, in Maramureș,…

- Meteorologii au actualizat informarile de vreme rea pentru aceasta perioada. Județul Alba se afla sub atenționare Cod Galben de furtuni, pana miercuri dimineața. Condiții de instabilitate atmosferica vor fi insa pana miercuri seara. COD GALBEN: de marți, 21 iulie, ora 12.00 pana miercuri, 22 iulie,…

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului, valabile in județul Alba și in țara, pana luni, 13 iulie, la ora 10:00. Potrivit ANM, duminica, 12 iulie, intre orele 12:00 – 18:00 este in vigoare o avertizare Cod Galben de…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica valabila pentru județul Alba și alte județe din țara, valabila duminica, 12 iulie, intre orele 06:00 – 18:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, in Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și nordul Moldovei,…

- Pana marți la ora 10.00 este in vigoare o atenționare meteo Cod Galben de ploi și furtuni pentru mai bine de jumatate din țara, inclusiv in județul Alba. De luni, 29 iunie, ora 10.00 pana marți, 30 iunie, ora 10.00, in zonele de deal și de munte, precum și in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania…

- Meteorologii au anunțat condițiile de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani. Luna lui Cuptor incepe cu temperaturi peste 30 de grade Celsius, dar și cateva ploi și furtuni. Apoi se mai racorește, temperaturile medii fiind de 25-26 de grade Celsius. Se va incalzi din nou, dupa 20 iulie. Perioade cu ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 15 iunie. In urmatoarele saptamani, pana la finalul lunii iunie, temperaturile maxime vor varia intre 20 și 26 de grade Celsius, in zonele mai joase. Sunt anunțate ploi și chiar furtuni in jurul…

- Ziarul Unirea Avertizare ANM: COD GALBEN de ploi pentru zona de Sud a județului Alba și mai multe județe din țara Vremea continua sa fie instabila și la inceputul acestei saptamani. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o atentionare Cod Galben pentru mai multe județe din…