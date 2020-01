Stiri pe aceeasi tema

- Ceața se reintoarce in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod galben de ceața densa pentru județele Arad, Bihor și Timiș. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca ceața va determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri. Codul galben este valabil intre orele 16.50 – 20.00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, valabile in zone din 29 de judete, precum si in Municipiul Bucuresti.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, dimineața, un nou cod galben de ceața. Atenționarea vizeaza cinci județe din vestul țarii, pe care ceața a pus stapanire de mai bine de 24 de ore. Șoferii trebuie sa circule cu atenție sporita și astazi. Ceața va determina reducerea vizibilitații…

- Zone din sapte judete situate in Banat, Transilvania si Crisana sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, emise luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Conform...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in orele urmatoare in opt judete din Moldova, Dobrogea si Banat. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa in sapte judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta de vreme severa imediata. Este cod galben in sapte judete, inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pe durata orelor urmatoare in mai multe zone din Transilvania, Oltenia, Moldova, Banat...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 17 de...