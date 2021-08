ATENȚIE! Turiștii care vin din Grecia trebuie să intre în carantină 14 zile dacă nu sunt vaccinați Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic a intrat in vigoare, iar Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani, a fost inclusa pe lista rosie, ca urmare a cresterii incidentei, transmite News.ro Pentru zona roșie se impune carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc in Romania, excepțiile fiind: persoanele vaccinate anti-COVID cu schema completa de cel puțin 10 zile, cele care au fost infectate cu coronavirus in ultimele 180 de zile și nu mai devreme de ultimele 14 zile, copiii pana la varsta de 6 ani, iar cei de 6-16 ani cu prezentarea unui test PCR negativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

